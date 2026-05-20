Inflatiezorgen drukken de stemming op aandelenbeurs Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht lager aan de handelsdag begonnen. Zorgen over de toenemende inflatie houden beleggers bezig, wat een dag eerder ook al duidelijk werd op Wall Street. Daar eindigden de belangrijkste graadmeters toen lager, gevoed door de zorg dat sterke prijsstijgingen ook voor hogere rentes zullen zorgen.

De AEX stond in de eerste handelsminuten 0,1 procent lager op 1017,49 punten. De MidKap zakte ook 0,1 procent, tot 1032,01 punten. De beurzen Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent.

Beleggers verwerkten onder andere de sterkere stijging van de producentenprijzen in Duitsland. Die stegen in april met 1,7 procent op jaarbasis, wat iets minder sterk was dan economen in doorsnee hadden verwacht. De afzetprijzen van fabrikanten zijn vaak een voorbode van hoe de inflatie zich ontwikkelt.

Doordat de Straat van Hormuz nagenoeg gesloten blijft voor scheepvaart, zijn de olieprijzen nog altijd hoog. Een vat Brentolie koerste bij het openen van de Europese beurzen rond een prijs van 110 dollar.