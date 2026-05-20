Hema viert zijn honderdste verjaardag met iets wat een paar jaar geleden nog ondenkbaar leek: stabiele winst , groeiende omzet en een helder toekomstplan. De ooit wankele warenhuisketen lijkt niet langer een zorgenkind, maar een retailvoorbeeld van hoe je je opnieuw kunt uitvinden.

In 2025 steeg de omzet van Hema tot circa 2,2 à 2,3 miljard euro, terwijl de winst opliep tot rond de zestig miljoen euro, goed voor het vijfde jaar op rij met zwarte cijfers. Dat is een scherpe breuk met de jaren van forse verliezen tot en met 2021, toen hoge schulden en de coronacrisis Hema naar de rand van de afgrond duwden. Topvrouw Saskia Egas Reparaz wijst op het vernieuwen van winkels als belangrijkste groeimotor: in 2025 werden 125 filialen omgebouwd naar een nieuw concept, waarbij per buurt is gekeken naar assortiment en duidelijkere presentatie in de schappen. Klanten reageren zichtbaar: in vernieuwde winkels komen meer nieuwe bezoekers die bovendien meer uitgeven.

Online en offline schuiven tegelijkertijd naar elkaar toe. Hema ziet dat klanten steeds vaker online bestellen en hun pakket in de winkel ophalen, wat leidt tot extra aankopen ter plekke. De keten wil die mix benutten om "nummer 1 cadeauwinkel van Nederland" te worden, onder meer met meer gepersonaliseerde producten. Tegelijkertijd is in februari de overname door Van Eerd Retail – de familie achter Jumbo – afgerond, waardoor Hema nu volledig in handen is van één Nederlandse eigenaar met diepe zakken en retailervaring.

De vraag is nu niet meer óf Hema overleeft, maar wat het succes gaat kosten. De nauwere band met Jumbo roept de klassieke zorg op: blijft de eigenzinnige Hema-cultuur overeind als de achterkant verder wordt geïntegreerd? Voorlopig lijken beide merken nadrukkelijk "los" te blijven opereren, maar in een sector waar schaal en efficiency allesbepalend zijn, is het maar de vraag hoelang die scheidslijn zo scherp kan blijven.