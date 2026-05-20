Eerste handhavers NS aan de slag met wapenstok

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 8:20
ROTTERDAM (ANP) - De eerste handhavers van de NS hebben woensdag een wapenstok gekregen. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veiliger kunnen werken dankzij de stok.
De proef duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Volgens NS doen 75 van de 680 handhavers mee aan de test.
Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) noemt het beschikbaar stellen van de wapenstok "een noodzakelijke stap, helaas, omdat het aantal agressie-incidenten tegen NS-medewerkers stijgt".
Sinds vorige maand werken enkele conducteurs van de NS met een bodycam. Het is de bedoeling dat alle 3500 conducteurs er aan het eind van het jaar een dragen. Met de camera kunnen ze beelden opnemen als een situatie kan escaleren of als ze denken iets strafbaars te zien. De beelden kunnen dienen als bewijsmateriaal.
