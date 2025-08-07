ECONOMIE
Vrijdag uitspraak over voortbestaan Vitesse

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 13:48
UTRECHT (ANP) - Onder grote belangstelling is donderdagmiddag iets na 13.30 uur het kort geding begonnen over het voortbestaan van voetbalclub Vitesse. De KNVB heeft de proflicentie van de Arnhemse club ingetrokken. Vitesse vecht in een kort geding de gevolgde procedure aan. De uitspraak volgt vrijdagmiddag.
Voor de zitting is twee uur uitgetrokken, zei de rechter bij aanvang. In de rechtbank in Utrecht zijn drie videozalen ingericht voor belangstellenden. Ook buiten op het plein voor de rechtbank staan nog veel supporters.
