Volkswagen kan doelen niet halen bij tekort aan Nexperia-chips

WOLFSBURG (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Volkswagen waarschuwt dat het een voldoende voorraad halfgeleiders nodig heeft om zijn financiële doelstellingen dit jaar te kunnen halen. Dat zei de Duitse automaker bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Wereldwijd vechten autofabrikanten om chips van de Nederlandse chipmaker Nexperia.

Bij Nexperia zijn problemen ontstaan doordat China het bedrijf een exportverbod heeft opgelegd. Het bedrijf is in Nijmegen gevestigd, maar heeft een grote fabriek in China. Het Chinese exportverbod kwam er nadat de Nederlandse regering met een beroep op een oude wet Nexperia onder curatele had gesteld, uit angst dat de Chinese eigenaar Wingtech bedrijfsactiviteiten uit Europa weg zou halen. In een gemiddelde auto zitten honderden Nexperia-chips.

VW zei afgelopen vrijdag dat het deze week de productie in Duitsland nog niet hoeft te verlagen, ondanks het chiptekort van Nexperia. Het bedrijf dat ook merken als Audi en Porsche bezit, waarschuwde wel dat het op korte termijn een verlaging van de productie niet kan uitsluiten.

Productieproblemen

De Japanse autofabrikant Honda zei woensdag de productie in bepaalde Noord-Amerikaanse fabrieken te verminderen door een tekort aan chips. Ook de Europese brancheorganisatie ACEA waarschuwde voor productieproblemen in de sector door het opraken van de voorraden Nexperia-chips.

VW leed in het afgelopen kwartaal een verlies van 1,1 miljard euro. Het is het eerste verlies van de grootste autofabrikant van Europa sinds het tweede kwartaal van 2020, toen het werd getroffen door de coronapandemie. Het concern waarschuwde daarnaast dat de importheffingen van president Donald Trump op jaarbasis 5 miljard euro kunnen kosten.

Porsche onder druk

"Het resultaat is veel zwakker vergeleken met dezelfde periode vorig jaar", zei Arno Antlitz, financieel directeur van VW. "Hogere tarieven, aanpassingen aan de productstrategie bij Porsche en afschrijvingen op de waarde van Porsche kostten 7,5 miljard euro."

De resultaten van Porsche, lange tijd een kroonjuweel van VW, staan dit jaar flink onder druk. De Duitse sportwagenfabrikant heeft last van een zwakke vraag naar elektrische sportwagens, een afnemende vraag in China en Amerikaanse importheffingen.