ING: dure brandstof raakt vooral consumptie, niet het rijgedrag

Economie
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 14:28
AMSTERDAM (ANP) - De hogere prijzen aan de pomp raken waarschijnlijk eerder de consumptie dan het rijgedrag van mensen. Huishoudens zullen daardoor vaker moeten besparen op andere uitgaven, staat in een rapport van ING. De economen van de bank onderzochten de gevolgen van de gestegen brandstofkosten voor huishoudens in de eurozone.
Als brandstofprijzen de rest van het jaar op het huidige hoge niveau blijven, stijgen de jaarlijkse brandstofkosten voor Nederlandse benzinerijders het sterkst: gemiddeld zo'n 280 euro meer dan vorig jaar. Ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, waar mensen gemiddeld meer rijden, neemt de financiële druk toe.
In Italië, waar minder kilometers worden gereden, valt de extra rekening met ongeveer 70 euro juist het laagst uit. In Spanje dempt een tijdelijke verlaging van de btw op brandstof van 21 naar 10 procent het prijseffect.
In theorie zouden huishoudens de hogere brandstofprijzen kunnen opvangen door minder te rijden. Maar in de praktijk is daar volgens ING nauwelijks ruimte voor.
