Italië noemt optreden tegen Global Sumud Flotilla onaanvaardbaar

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 14:24
ROME/ASHDOD (ANP/DPA) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni en haar buitenlandminister Antonio Tajani hebben het Israëlische optreden tegen de Global Sumud Flotilla in scherpe bewoordingen veroordeeld.
Italië noemt het onaanvaardbaar en eist excuses van Israël. De Israëlische ambassadeur in Rome moet op het ministerie van Buitenlandse Zaken uitleg komen geven over het optreden in internationale wateren.
Tajani heeft volgens persbureau ANSA in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere keren contact gehad met zijn Israëlische collega Gideon Saar. Hij zei dat Italiaanse opvarenden van de boten snel worden vrijgelaten en snel naar huis kunnen. Onder de Italianen is ook een parlementariër.
De Italiaanse ambassade in Israël is in contact met de haven van Ashdod, waar Israël de 430 opvarenden van meer dan vijftig vaartuigen naartoe gebracht heeft. Ze komen uit meer dan veertig landen en wilden hulp naar Gaza brengen. Israël laat geen schepen toe tot de wateren voor de Gazastrook.
