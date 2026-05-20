Binnenhof al bij voorbaat te klein voor alle organisaties

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 14:29
DEN HAAG (ANP) - Nog voordat de verbouwing van het Binnenhof klaar is, is het complex te klein voor alle organisaties die erin moeten. Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting, D66) zei in een debat met de Tweede Kamer: "De Tweede Kamer is gegroeid, de Eerste Kamer is gegroeid, de Raad van State is gegroeid, alles is gegroeid. Dus het gaat niet passen, tenzij we in afgeslankte vorm teruggaan."
"We weten dat de behoefte groter is geworden omdat er gewoon meer mensen werken", zei de minister na afloop van het debat tegen het ANP. "Daar is helemaal niks mis mee, maar die moeten vervolgens in andere gebouwen vlak bij het Binnenhof kunnen werken." Ook het ministerie van Algemene Zaken komt na de verbouwing terug op het Binnenhof.
Als oplossing noemde de minister het Staalcomplex, een groep gebouwen naast de Hofvijver in Den Haag die het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 heeft gekocht. De aankoop en verbouwing van dat complex zijn niet meegeteld bij de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Boekholt-O'Sullivan kon geen bedrag noemen.
