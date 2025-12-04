ING: economie groeit door ondanks handelsstrijd en spaarwoede

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse economie groeit voorlopig door ondanks de handelsstrijd van Donald Trump en andere geopolitieke spanningen, voorspellen economen van ING. Voor 2026 voorzien zij daarbij een stevige koopkrachtstijging, al blijft de consument voorzichtig en wachten grote dossiers als het overvolle stroomnet en de stikstofproblematiek nog altijd op aanpak.

ING verwacht in 2026 een economische groei van 1,3 procent, minder dan de 1,7 procent van dit jaar maar nog steeds "redelijk". De inflatie daalt naar circa 2,4 procent. De werkloosheid loopt iets op tot 4,2 procent, maar de arbeidsmarkt blijft krap.

Wat wel opvalt, is dat er veel wordt gespaard. Daarvoor kijkt de bank naar de spaarquote, oftewel het percentage van je inkomen dat je opzijzet voor later en dus niet uitgeeft. Dat staat momenteel op ruim 17 procent, volgens ING een ongekend hoog percentage dat alleen werd gehaald tijdens crises zoals de coronapandemie en de financiële crisis van 2008.