Programmamakers kritisch over bezuinigingen publieke omroep

HILVERSUM (ANP) - De Dutch Directors Guild (DDG) en Netwerk Scenarioschrijvers, die opkomen voor de belangen van filmmakers, scenarioschrijvers en regisseurs, vinden dat de NPO "onevenredig bezuinigt op kunst en cultuur". Dat laat DDG-voorzitter Mark Winkler weten aan het ANP.

In een gezamenlijk statement, ondertekend door onder anderen filmmakers Martin Koolhoven, Jean van de Velde, Mark de Cloe, Ilse Warringa en Simon Heijmans, stellen de beroepsverenigingen dat de publieke omroep de "wettelijke en morele opdracht" heeft om "méér te zijn dan een kijkcijfermachine: om ruimte te bieden aan kunst, experiment, diversiteit aan stemmen, diepgravende journalistiek en verhalen die verder gaan dan het veilige midden".

"Als de eerste reflex bij bezuinigingen is om juist kunst-, cultuur-, drama- en documentaireprogramma's te schrappen, ondergraaf je stap voor stap de pluriformiteit van het medialandschap en verarm je het publieke debat, een essentiële voorwaarde voor een gezonde democratie", stellen de beroepsverenigingen.