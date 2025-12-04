ECONOMIE
Coenradie zeer kritisch op rechter over pleegmeisje Vlaardingen

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 13:13
anp041225156 1
DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerlid Ingrid Coenradie van JA21 heeft scherpe kritiek op het vonnis dat de rechtbank in Rotterdam vorige week uitsprak tegen de pleegouders van een meisje in Vlaardingen. Zij kregen celstraffen van acht jaar opgelegd voor onder meer het opsluiten van het meisje. Tijdens een Kamerdebat zei de politica dat die uitspraak "de plank zo grandioos misslaat dat je je afvraagt wie van al deze zogeheten deskundigen in vredesnaam nog enig besef heeft van realiteit".
De zaak loopt nog, omdat het Openbaar Ministerie in beroep is gegaan, onder meer omdat de rechtbank geen tbs heeft opgelegd en de verdachten niet heeft veroordeeld voor zware mishandeling.
Lang was het een ongeschreven regel dat politici zich niet uitspreken over lopende rechtszaken. De rechtsprekende macht en de politiek zijn in Nederland grondwettelijk van elkaar gescheiden. Maar tegenwoordig gebeurt het met enige regelmaat dat politici rechtszaken becommentariëren.
