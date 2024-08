ING en ABN AMRO flink lager in roodgekleurde AEX

AMSTERDAM (ANP) - De banken ING en ABN AMRO stonden donderdag bij de grootste dalers in een roodgekleurde AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. ING kwam met kwartaalcijfers die niet goed werden ontvangen door beleggers en verloor daarop 3,9 procent. ABN AMRO (min 5,2 procent) maakte bekend dat topman Robert Swaak in de eerste helft van volgend jaar aftreedt. Het is nog niet bekend wie Swaak opvolgt.

ING boekte in het tweede kwartaal bijna een vijfde minder winst door lagere rente-inkomsten. Het financiële concern zette ook meer geld apart voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Analisten van de Belgische bank KBC haalden ING na publicatie van de cijfers van hun kooplijst af.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 ging Ebusco opnieuw hard onderuit met een koersval van 16 procent. De fabrikant van elektrische bussen uit het Brabantse Deurne raakte woensdag al bijna een kwart aan beurswaarde kwijt na teleurstellende resultaten.