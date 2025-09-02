ING en Rabobank stoppen 200 miljoen euro in Nationaal Warmtefonds

HILVERSUM (ANP) - De ING en Rabobank stellen elk 100 miljoen euro beschikbaar aan het Nationaal Warmtefonds. Het fonds verwacht dat de bijdrage 12.500 huishoudens helpt bij het energiezuiniger maken van hun woning. Met een lening kunnen ze bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen of hun vloeren isoleren.

Het Nationaal Warmtefonds biedt leningen tegen gunstige voorwaarden. Soms gebeurt dat zonder rente of aflossing voor huishoudens met een lager inkomen. Het is niet de eerste keer dat beide banken geld beschikbaar stellen. Voor ING staat het totaal nu op 600 miljoen euro, Rabobank droeg in totaal 550 miljoen euro bij.

In de eerste helft van dit jaar heeft het Nationaal Warmtefonds 223 miljoen euro aan leningen verstrekt aan ruim 14.000 huishoudens. Vorig jaar ging het om 426 miljoen euro aan leningen aan bijna 30.000 huiseigenaren. Dat was bijna een verdubbeling ten opzichte van 2023.