Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij

Sinds de vorige verkiezingen is een ding in de peilingen constant: het CDA wordt steeds groter. In de Ipsos-peiling van deze week staat het CDA op 25 zetels. De partij is daarmee de 2e partij van het land. De PVV is de grootste, maar omdat de PVV zeker niet in de regering komt mag de grootste van de rest de premier leveren. Dat zou dus Bontenbal zijn.

Het verschil met de derde partij GL/PvdA is klein: Timmermans staat 0- 23 zetels. Ze staan dus zo goed als gelijk. Het verschil is: het CDA groeide sinds november 2023 van 5 naar 25 zetels, Timmermans daalde van 25 naar 23 zetels. De lijn van het CDA gaat omhoog, die van links een beetje omlaag.

Dat geldt ook voor de VVD. De laatste keer dat Rutte de partij aanvoerde haalde de VVD 33 zetels, Yesilgoz scoorde in november 2023 24 zetels en staat nu op 15.

Extreemrechts blijft ongeveer even sterk: wat PVV en BBB verliezen (bij elkaar 7 zetels) komt er bij JA21 bij. Forum blijft gelijk.

Volgens de onderzoekers van Ipsos is het groei-potentieel onder zwevende kiezers voor het CDA het grootst.

Als de huidige peiling de verkiezingsuitslag zou zijn wordt het een ingewikkelde formatie. Zelfs als de VVD wil aansluiten bij het CDA en links heeft de combinatie slechts 63 zetels. Met D66 er bij zijn het er 74, nog steeds te weinig.