ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Een veelgebruikt hartmedicijn blijkt vaak nutteloos en doet soms zelfs meer kwaad dan goed

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Jeannette Kras
donderdag, 04 september 2025 om 13:25
ANP-528033117 (1)
Miljoenen mensen wereldwijd slikken bètablokkers om hun hart te beschermen na een hartaanval. Maar nieuw onderzoek betwijfelt nu of dat zo'n goed idee is.
Bètablokkers verlagen de hartslag en bloeddruk, waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft en beter kan herstellen. Jarenlang golden ze als dé standaardbehandeling. Maar nu blijkt dat de medicijnen weinig nut hebben en vooral bij vrouwen zelfs schadelijk kunnen zijn.
Toen bètablokkers meer dan veertig jaar geleden werden ingevoerd, was de medische zorg rond hartaanvallen nog beperkt. Tegenwoordig krijgen patiënten sneller en beter hulp met onder andere stents, statines en andere moderne behandelingen. Daardoor herstellen veel harten nu beter dan toen de eerste studies naar bètablokkers plaatsvonden.
Duizenden patiënten gevolgd
Wetenschappers uit Spanje en Italië volgden 8438 patiënten in 109 ziekenhuizen die een hartaanval hadden overleefd. Al deze mensen hadden een linkerventrikelejectiefractie (EF) van boven de 40 procent, oftewel: hun hart pompte redelijk tot goed. De helft kreeg bètablokkers naast de gebruikelijke behandeling, de andere helft niet.
Na gemiddeld bijna vier jaar bleek er geen verschil in het aantal keer dat de deelnemers een tweede hartaanval kregen, naar het ziekenhuis moesten of overleden. Met andere woorden: de extra pillen maakten in deze groep geen aantoonbaar verschil.
Vooral vrouwen lopen risico
Interessant werd het toen de onderzoekers apart keken naar de 1627 vrouwen in de studie. Zij waren gemiddeld ouder, hadden vaker andere aandoeningen en kregen minder vaak de volledige standaardtherapie. Bij deze groep bleken bètablokkers zelfs nadelig: vrouwen die de medicijnen slikten, hadden juist een hoger risico op complicaties en sterfte. Vooral wie de hoogste doseringen kreeg en bij wie het hart al goed hersteld was, liep meer gevaar. Bij mannen werd dit effect niet gezien.
Cardioloog en onderzoeker Borja Ibáñez uit Spanje benadrukt dat bètablokkers nog steeds nuttig zijn bij andere aandoeningen, zoals hartritmestoornissen of hoge bloeddruk. Maar na een hartaanval zou het gebruik veel individueler moeten worden bekeken.
Bron: ScienceAlert

Lees ook

AI zorgt voor doorbraak in de zorg: straks veel snellere diagnose van kanker en hartaanvalAI zorgt voor doorbraak in de zorg: straks veel snellere diagnose van kanker en hartaanval
Clopidogrel: het hartaanval-voorkomende medicijn dat aspirine van zijn troon kan stotenClopidogrel: het hartaanval-voorkomende medicijn dat aspirine van zijn troon kan stoten
Van kanker tot hartproblemen: wat zeggen je nagels over je gezondheid?Van kanker tot hartproblemen: wat zeggen je nagels over je gezondheid?
De 6 kenmerken van hooghartige mensenDe 6 kenmerken van hooghartige mensen
Vorig artikel

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

Volgend artikel

Rechter: Wiersma moet gegevens Gelderse veehouders openbaren

POPULAIR NIEUWS

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

3200x1800a (1)

Dankzij vindingrijk Oekraine is er benzine tekort in oliestaat Ruslands

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij

90303348_m

Zonne-energie breekt alle records: wereldwijd 380 gigawatt bijgebouwd in eerste helft van 2025 en dat komt vooral door één land

ANP-534848646

XI Jinping pakt de macht af van het westen. Het westen, wij, zijn op de terugweg.

FiatScudoachterzijdeopenmetrolstoelop2erij-294x221

Meisje met syndroom van Down uren spoorloos na blunder vervoerder