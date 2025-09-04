Dankzij vindingrijk Oekraine is er benzine tekort in oliestaat Ruslands

Automobilisten staan in heel Rusland de rij voor benzine. Dat is raar: het land heeft heel veel olie. Maar Oekraïense drones hebben 20% van de raffinagecapaciteit verwoest en zijn nog niet klaar. Zo voelen (eindelijk) heel veel Russen dat het oorlog is

Zoals Donald Trump op 22 augustus terecht opmerkte: “Het is erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om een oorlog te winnen zonder het land van de indringer aan te vallen.” Trump wilde misschien wijzen op een andere reden waarom Oekraïne niet over de “kaarten” beschikt om te winnen, maar Oekraïne voert al twee jaar succesvolle aanvallen uit op olieraffinaderijen en -depots in heel Rusland. En de afgelopen maand is die campagne in een hogere versnelling gekomen, schrijft The Economist

Sinds begin augustus heeft Oekraïne meer 13 aanvallen uitgevoerd op het Russische olieraffinage- en distributiesysteem, en het tempo lijkt niet af te nemen. De meest recente aanvallen waren op 30 augustus gericht op raffinaderijen in Krasnodar en Syzran, een stad in de regio Samara. Beide raffinaderijen, die al vele malen zijn getroffen, leveren brandstof aan Russische militaire eenheden, aldus Robert “Madyar” Brovdi , commandant van de Oekraïense Unmanned Systems Forces. Oekraïne zegt dat 40% van zijn langeafstandsaanvallen in 2025 gericht waren op Russische raffinaderijen. Andere aanvallen hebben opslag- en pompinfrastructuur getroffen.

Volgens sommige schattingen is tot 20% van de raffinagecapaciteit van Rusland, in ieder geval tijdelijk, uitgeschakeld: een verlies van ruim 1 miljoen vaten per dag, voornamelijk benzine maar ook diesel. Raffinaderijen die meerdere keren zijn getroffen, hebben blijvende schade opgelopen. De vernietiging van de kraakinstallaties die ruwe olie omzetten in benzine, diesel en vliegtuigbrandstof doet het meeste pijn, omdat ze onder het sanctieregime moeilijk te vervangen zijn.

De gevolgen zijn voelbaar: tankstations raken leeg en in verschillende delen van het uitgestrekte land staan mensen in de rij voor benzine. De groothandelsprijs van benzine is met 54% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar en bevindt zich op een recordniveau. De autoriteiten hebben de export van benzine opgeschort. Het daaruit voortvloeiende verlies aan inkomsten vergroot de financiële problemen van Rusland: het tekort bedroeg in de eerste zeven maanden van 2025 61,4 miljard dollar. In sommige delen van het land is rantsoenering van benzine afgekondigd.

Dit is mogelijk gemaakt door een enorme toename in de productie van “kamikaze”-drones. Olena Kryzhanivska, een expert op het gebied van Oekraïense wapensystemen, merkt op dat de FP-1 langeafstandsdrone, die voor het eerst werd getoond in mei en nu goed is voor ongeveer 60% van de diepe aanvallen op Russisch grondgebied.

En dat is er de Flamingo die Rusland hard gaat raken

De Flamingo is een door Oekraïne ontwikkelde kruisraket met een indrukwekkend bereik van 3000 kilometer. De raket is ontworpen om doelen diep in Rusland te kunnen raken en werd recent voor het eerst ingezet op de Krim. De productie is in handen van het bedrijf Fire Point, dat nu ook samenwerkt met Denemarken voor de brandstofproductie. Ondanks de grote potentie om strategische doelen aan te vallen, beschikt Oekraïne voorlopig nog niet over grote aantallen van deze raket. De Flamingo is geen wonderwapen, maar vergroot wel aanzienlijk de slagkracht en strategische diepte van het Oekraïense leger.