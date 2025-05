ING gaat voor miljarden aandelen inkopen ondanks handelsonrust

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De winst van ING is afgelopen kwartaal licht gedaald vergeleken met een jaar eerder. Maar de bank vindt zichzelf er sterk genoeg voor staan om opnieuw geld naar de aandeelhouders te laten gaan. ING gaat hier voor maximaal 2 miljard euro aandelen terugkopen.

Topman Steven van Rijswijk erkent dat de geopolitieke en macro-economische omstandigheden onzeker blijven. Maar hij gelooft ook dat er een kans is voor Europa om "gezamenlijk het concurrentievermogen en de veerkracht te vergroten". ING zou daarbij een sleutelrol kunnen spelen, stipt hij aan.

Onder de streep hield de bank bijna 1,5 miljard euro over. Dat is zo'n 8 procent minder dan een jaar eerder, maar meer dan analisten in doorsnee hadden voorspeld. De rente-inkomsten namen licht af. ING haalde wel meer geld binnen met provisies en commissies. Dat zijn bijvoorbeeld kosten die de bank in rekening brengt voor het aanbieden van een product of dienst, zoals het openen van een rekening.