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Je haar gewoon grijs laten worden? Daar moet je sterk genoeg voor zijn.

psychologie
door Désirée du Roy
woensdag, 29 juli 2026 om 8:32
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Lifestylesites weten het zeker: wie zijn grijze haren omarmt, bezit een "zeldzame karaktertrek". Het onderliggende onderzoek is een stuk minder feestelijk. Het gaat namelijk over de rekening die je krijgt voor dat beetje eerlijkheid.
De belangrijkste studie waar al die stukjes op teruggrijpen komt van de University of Exeter en verscheen in 2021. Onderzoekers ondervroegen tachtig vrouwen die hun grijs lieten staan, geronseld in twee Facebookgroepen over de overstap naar natuurlijk grijs, grotendeels uit Engelstalige landen. Geen representatieve steekproef dus, maar een groep die er bewust voor koos — en juist daarom veel te vertellen had.
Uit hun antwoorden kwamen twee thema's die elkaar in de weg zitten: competentie en authenticiteit. De vrouwen wilden niet worden weggezet als oud-en-dus-onbekwaam, maar namen dat risico toch, omdat ze zich anders niet zichzelf voelden. Onderzoeksleider Vanessa Cecil vatte het samen: veel deelnemers rapporteerden dat ze werden genegeerd of als minder competent behandeld, en waren tegelijk gelukkiger omdat ze "hun natuurlijke vlag" konden laten wapperen.

De prijs is meetbaar

Dat gevoel is niet ingebeeld. In een experiment dat in 2025 in Frontiers in Psychology verscheen, beoordeelden 120 proefpersonen dezelfde gezichten met en zonder grijs haar. Met grijs werden ze gemiddeld 1,2 keer zo oud geschat en als minder aantrekkelijk beoordeeld. Mannelijke beoordelaars vonden grijsharige gezichten bovendien minder betrouwbaar; vrouwelijke beoordelaars niet. Op sociale status en agressiviteit had de haarkleur geen enkele invloed.
Voeg daar de Nederlandse arbeidsmarkt bij en het beeld wordt minder gezellig. Het College voor de Rechten van de Mens kreeg vorig jaar 175 meldingen over leeftijdsdiscriminatie, een stijging van 77 procent, en de meeste gingen over werving en selectie. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van 2024 zei 2,9 procent van de werknemers zich op het werk gediscrimineerd te hebben gevoeld vanwege leeftijd. Wie de uitgroei laat staan voor een sollicitatiegesprek, doet dat dus in een land waar leeftijd nog steeds een selectiecriterium is dat officieel niet mag bestaan.

Authenticiteit is geen karaktertrek, maar een keuze

En dan die "zeldzame karaktertrek". De term waar de lifestylekoppen op mikken is authenticiteit, en het bewijs daarvoor komt uit een heel ander hoekje: een studie onder 301 mensen uit 2022 vond een sterke samenhang tussen authenticiteit en psychologisch welbevinden, ook wanneer bekenden van de deelnemers hen beoordeelden. Alleen: dat onderzoek ging helemaal niet over haar. Het is een verband, geen oorzaak. Dat je je grijs laat staan maakt je niet gelukkiger, en gelukkige mensen stoppen niet automatisch met verven.
Het Exeter-onderzoek zet er nog een nuance bij die in de feelgoodstukjes zelden overleeft: dezelfde vrouwen compenseerden hun grijze haar met andere schoonheidsrituelen. Grijs omarmen is niet hetzelfde als oud durven lijken. Grijs én stralend mag; er echt oud uitzien is in westerse samenlevingen nog altijd geen optie.
Wat blijft er over? Niet een verborgen persoonlijkheidskenmerk dat u met een spiegel kunt aflezen. Wel een vrij nuchtere afweging: hoeveel tijd, geld en zesweekse kappersbezoeken bent u bereid te besteden om een biologisch proces te maskeren dat toch doorzet — en wat levert het u op als u dat geld houdt en het commentaar van uw omgeving incasseert. Dat is geen zeldzame karaktertrek. Dat is rekenen.

Meer weten?

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