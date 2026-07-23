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ING: huishoudens vangen dure energie op met stijgende inkomens

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 7:06
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AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse huishoudens zijn nu meer kwijt aan energie en brandstof dan vier jaar geleden tijdens de energiecrisis van 2022. Deze hogere kosten worden echter grotendeels gecompenseerd door stijgende inkomens, stellen economen van ING in een donderdag verschenen rapport. De bank baseert zich op betaalgegevens van klanten.
Volgens ING is het aandeel van het inkomen dat naar energie en brandstof gaat met gemiddeld 6,1 procent nog altijd lager dan in 2022. Dit geldt voor alle inkomensgroepen.
"Dankzij de sterke inkomensgroei blijven huishoudens, ook in de lagere inkomensgroepen, financieel veerkrachtig, ondanks hogere prijzen en een zwak consumentenvertrouwen", staat in het rapport.
Historisch hoog bedrag
Het gemiddelde bedrag dat aan brandstof en energie wordt uitgegeven blijft echter wel historisch hoog. "De crisis in het Midden-Oosten heeft niet geleid tot een herhaling van 2022. De bezorgdheid over een nieuwe betaalbaarheidscrisis was aanvankelijk groot, maar is afgenomen nu de olieprijs van zijn recordhoogte is gedaald", aldus de bankeconomen.
"Hoewel het oplaaien van het conflict in het Midden-Oosten de energieprijzen opnieuw sterk heeft opgedreven, laten onze transactiegegevens zien dat de financiën van huishoudens gemiddeld genomen behoorlijk veerkrachtig blijven", concludeert ING.
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