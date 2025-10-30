ECONOMIE
ING kondigt nieuwe aandeleninkoop aan ondanks lagere winst

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 8:07
AMSTERDAM (ANP) - ING heeft afgelopen kwartaal minder winst in de boeken gezet. De rente-inkomsten lieten wel een kleine verbetering zien en ING ziet ruimte om komende tijd weer 1,6 miljard euro naar de aandeelhouders te laten terugvloeien. Zo gaat ING weer aandelen inkopen.
"Hoewel macro-economische en geopolitieke onzekerheid blijft bestaan, blijft een groeiend aantal klanten hun vertrouwen in ons stellen", constateert topman Steven van Rijswijk. Hij wijst op klantgroei in Duitsland, Spanje, Italië en Roemenië. Belangrijk is volgens hem ook dat de bank meer geld kon binnenhalen met provisies en commissies.
Onder de streep bleef 1,8 miljard euro over. Dat is 5 procent minder dan een jaar terug, maar wel meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien.
Onlangs werd bekend dat ING ook werkt aan verdere digitalisering en het slimmer inrichten van processen. In Nederland schrapt de bank tot eind volgend jaar mogelijk tot 950 banen, bleek uit een prognose die de bank had ingediend bij uitkeringsinstantie UWV.
