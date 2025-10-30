ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opkomst bij verkiezingen toch iets hoger dan in 2023

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 7:18
anp301025077 1
DEN HAAG (ANP) - Iets meer mensen hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag hun stem uitgebracht dan bij de vorige verkiezingen, in 2023. Het leek er woensdagavond nog op dat de opkomst juist iets lager zou uitkomen, maar de laatste cijfers van de ANP Verkiezingsdienst laten donderdagochtend een opkomstpercentage van 78,4 procent zien. Dat is een fractie hoger dan vorige keer: toen ging 77,8 procent van alle kiesgerechtigden stemmen.
De opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen schommelt de laatste decennia aardig heen en weer. De grootste piek in de recente geschiedenis was in 2017: in dat jaar bracht 81,9 procent een stem uit. Een dieptepunt was er in 1998. Meer dan een kwart van de kiezers bleef dat jaar weg van de stembus: de opkomst kwam toen uit op 73,3 procent.
Van alle provincies was de opkomst dit jaar het hoogst in Utrecht (82,2 procent) en het laagst in Flevoland (73,8 procent).
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading