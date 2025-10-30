Opkomst bij verkiezingen toch iets hoger dan in 2023

DEN HAAG (ANP) - Iets meer mensen hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag hun stem uitgebracht dan bij de vorige verkiezingen, in 2023. Het leek er woensdagavond nog op dat de opkomst juist iets lager zou uitkomen, maar de laatste cijfers van de ANP Verkiezingsdienst laten donderdagochtend een opkomstpercentage van 78,4 procent zien. Dat is een fractie hoger dan vorige keer: toen ging 77,8 procent van alle kiesgerechtigden stemmen.

De opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen schommelt de laatste decennia aardig heen en weer. De grootste piek in de recente geschiedenis was in 2017: in dat jaar bracht 81,9 procent een stem uit. Een dieptepunt was er in 1998. Meer dan een kwart van de kiezers bleef dat jaar weg van de stembus: de opkomst kwam toen uit op 73,3 procent.

Van alle provincies was de opkomst dit jaar het hoogst in Utrecht (82,2 procent) en het laagst in Flevoland (73,8 procent).