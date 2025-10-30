Wereldwijde goudvraag naar record in derde kwartaal

LONDEN (ANP/AFP) - De wereldwijde vraag naar goud is in het derde kwartaal naar een record gestegen, terwijl ook de goudprijs zelf naar ongekende hoogtes klom. Dat meldt de World Gold Council (WGC), de brancheorganisatie voor de internationale goudhandel. Volgens de WGC bedroeg de totale vraag in de afgelopen periode 1313 ton. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens de WGC is dat het hoogste niveau sinds de metingen begonnen in 2020. De vraag naar goud wordt aangejaagd door onder meer de wereldwijde handelsonrust en geopolitieke onzekerheid, waardoor beleggers naar veilig geachte investeringen zoeken zoals goud. De investeringsvraag naar goud was goed voor 55 procent van de totale vraag.

Maar ook centrale banken kopen meer goud. Die aankopen lagen 10 procent hoger dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat er wel minder vraag naar goud was voor gebruik in juwelen als gevolg van de hoge prijs. Die vraag zakte met 19 procent.