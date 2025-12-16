ING: kwart bestuurders overtuigd dat AI banen gaat vervangen

AMSTERDAM (ANP) - Steeds meer bestuurders van grote Nederlandse bedrijven verwachten dat kunstmatige intelligentie (AI) banen gaat vervangen. Een kwart denkt nu dat dit zeker zal gebeuren, waar dat de afgelopen twee jaren nog 19 en 6 procent was. Dat komt naar voren uit onderzoek van ING onder 261 topbestuurders.

Volgens de bank is de gemiddelde verwachting dat een kwart van de functies in huidige vorm verandert. De meeste impact wordt binnen de IT-afdeling verwacht, gevolgd door onderzoek & ontwikkeling (R&D) en de verkoopafdeling.

Dit betekent niet dat de bestuurders denken dat hun personeel door AI met een kwart omlaag kan. "Omdat er nieuwe functies ontstaan, staat ook het aantrekken van personeel hoog genoteerd bij bestuurders", zegt Mark Milders, directeur Wholesale Banking bij ING Nederland. "Repetitief werk wordt veelal overgenomen, waardoor er meer tijd vrijkomt voor werknemers om waarde te creëren voor het bedrijf."