Verzekeraars kopen pensioenfondsen in aanloop naar nieuwe wet

AMSTERDAM (ANP) - Levensverzekeraars hebben in de afgelopen twee jaar voor 7 miljard euro aan pensioenverplichtingen overgenomen van pensioenfondsen via zogeheten buy-outs, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Een dergelijke overdracht van de verplichtingen kan volgens de toezichthouder vooral voor kleinere pensioenfondsen aantrekkelijk zijn, omdat daarmee de complexiteit van de overgang naar de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt vermeden.

Levensverzekeraars Achmea, ASR, Athora en Nationale Nederlanden hebben de voorbije jaren vijftien verschillende pensioenfondsen overgenomen. Inclusief de 7 miljard euro aan overgenomen pensioenverplichtingen bereikten de totale pensioenregelingen van verzekeraars aan het einde van het derde kwartaal van 2025 een omvang van 230 miljard euro. Het aandeel van verzekeraars steeg hiermee naar 15 procent van de totale pensioenvoorzieningen van 1573 miljard euro.

De nieuwe pensioenregels gelden sinds 1 juli 2023. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en pensioenuitvoerders hebben echter tot 1 januari 2028 om pensioenregelingen aan te passen. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt hervormd, zodat het beter aansluit bij de hedendaagse arbeidsmarkt en persoonlijker en flexibeler wordt.

Markt

De belangrijkste verandering is dat straks iedereen die pensioen opbouwt dit gaat doen in een premieregeling, waarbij collectief wordt belegd en risico's gezamenlijk worden gedeeld. Daarbij hangt het pensioenresultaat af van de ingelegde premie en behaalde beleggingsresultaten. De eerste pensioenfondsen hebben de overgang naar de nieuwe wet al gemaakt en veel verzekeraars zijn de afgelopen jaren al overgestapt op een premieregeling.

Naast de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn de marktomstandigheden volgens DNB momenteel ook gunstig voor overnames van pensioenfondsen door verzekeraars, vanwege de relatief hoge rente. Ook bieden overnames voor verzekeraars groeimogelijkheden en kansen om kostenefficiënter te werken.

Voor pensioenfondsen kan de overdracht van de verplichtingen aan een verzekeraar ook een optie zijn door de zekerheden die dit biedt voor hun deelnemers. De uitvoering van de pensioenregeling en de zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering staan dan, net zoals in het huidige pensioenstelsel, vast.