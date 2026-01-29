ING licht hoger in groene AEX-index na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - ING ging donderdag licht omhoog op de Amsterdamse beurs. De grootste bank van Nederland zag de winst in het laatste kwartaal van 2025 flink stijgen. Topman Steven van Rijswijk sprak van een sterke commerciële groei en gedisciplineerd kostenbeheer, ondanks de "aanhoudende geopolitieke onzekerheid". Ook 2026 belooft volgens de topman een sterk jaar te worden voor de bank. Voor 2027 zijn de vooruitzichten daarnaast verhoogd. Het aandeel werd 0,4 procent hoger gezet.

De algehele stemming op het Damrak was positief, mede dankzij goed ontvangen resultaten van grote Amerikaanse bedrijven als Tesla en Meta Platforms. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 1 procent hoger op 1006,83 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 997,60 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent. Frankfurt zakte 0,7 procent. De Duitse softwaremaker SAP kelderde 11 procent na publicatie van de resultaten.