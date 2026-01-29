3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

Had Mozes twee hoorns? Nee. Maar als een domme vertaalfout niet was hersteld, hadden generaties gelovigen zich hem zo voorgesteld. Hieronder drie blunders die de geschiedenis bijna veranderden.”

1. Aartshertog Frans Ferdinand neemt de verkeerde afslag - Als hij had opgelet, was de Eerste Wereldoorlog misschien nooit begonnen. De moord op Frans Ferdinand, prins van Hongarije, staat bekend als de directe aanleiding van W.O.I. doordat het Oostenrijks-Hongaarse Rijk de moord gebruikte om Servië de oorlog te verklaren en heel Europa verdeeld raakte. Maar het had ook anders kunnen gaan. Als Frans Ferdinand op 28 juni 1914 Sarajevo bezoekt waar de Eerste Slag van Kosovo wordt herdacht, worden 6 nationalisten boos en besluiten hem te vermoorden. Een bomaanval op Ferdinand's auto mislukt. Later op de dag neemt Ferdinand de verkeerde afslag als hij gewonden van de aanslag wil bezoeken en daardoor rijdt hij plots naast een van de nationalisten. Die ziet zijn kans schoon en schiet hem dood. Een maand later begint de Eerste Wereldoorlog.

2. Geldgebrek en een zwangere astronaut: Zambia gaat niet naar de maan - Niet alleen Rusland en de VS vochten erom om als eerste op de maan te zijn, ook Zambia deed mee. De Nationale Academie van Wetenschap, Ruimteonderzoek en Filosofie leidt in 1964 12 Zambiaanse astronauten op om naar de maan te gaan. Onder andere leren zij op hun handen te lopen omdat dat volgens de directeur van de Nationale Academie de enige manier iswaarop je op de maan kunt lopen. Alles verloopt voorspoedig, maar dan wordt er een raket gesaboteerd, ontstaat er geldgebrek en raakt er een astronaute zwanger - en gaat het hele plan niet door.

3. Mozes met hoorntjes - De vertaler Sint-Hiëronymus leerde Hebreeuws omdat hij het Oude Testament vanuit de originele tekst wilde vertalen en niet vanuit het Grieks. Hij schreef in zijn vertaling, de basis voor honderden volgende vertalingen, dat Mozes met hoorns van de berg kwam. Maar Mozes had een 'karan', een gloed om zijn hoofd, en geen hoorntjes. Hiëronymus las 'keren', wat 'gehoornd' betekent. Talloze schilders hadden, voor de fout werd ontdekt, Mozes al met hoorn afgebeeld. Deze en talloze andere blunders zijn beschreven door Herman Boel in zijn boek .