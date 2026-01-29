ECONOMIE
Organisaties: actie nodig om noodpakketten voor mensen in armoede

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 9:08
ROSMALEN (ANP) - Het Armoedefonds en de VNG roepen de Staat op om mensen die in armoede leven van een noodpakket te voorzien. De overheid adviseert mensen om onder meer een noodradio en contant geld in huis te halen, maar een groot deel van de mensen met geldzorgen kan dat niet betalen, meldt het fonds op basis van eerder eigen onderzoek.
"Weerbaarheid mag geen luxe zijn", aldus het Armoedefonds, dat benadrukt dat mondkapjes tijdens corona beschikbaar kwamen voor minderbedeelden. "Tegen mensen die moeten kiezen tussen eten, energie en zorgkosten, kun je niet zeggen dat ze zelf maar spullen moeten kopen. Dat moeten we gewoon landelijk regelen, juist ook om verschillen te voorkomen", aldus Marianne van der Sloot, voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie.
Via een donatie van bol.com helpt het Armoedefonds 10.000 huishoudens aan een noodpakket. Volgens Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds, een "mooie stap, maar we kunnen en moeten nog veel meer mensen bereiken. Dit moet uiteindelijk landelijk goed geregeld worden."
