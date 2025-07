ING: meer koophuizen op warmtenet helpt verduurzamen sociale huur

AMSTERDAM (ANP) - Als meer huiseigenaren een aansluiting nemen op een warmtenet kunnen woningcorporaties hun sociale huurhuizen beter verduurzamen. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij de uitbreiding van warmtenetten in Nederland, maar alleen als de overstap betaalbaarder wordt voor hun huurders. Dit meldt ING in een nieuw rapport.

Momenteel worden vooral kleinere woningen in dichtbebouwde wijken aangesloten op een warmtenet, omdat dit volgens de onderzoekers vaak het goedkoopste alternatief is voor aardgas. Maar de vaste kosten voor de huurders liggen relatief hoger dan bij een cv-ketel op aardgas. Dit botst met de kerntaak van woningcorporaties om betaalbare woningen te bieden, aldus de bank. Corporaties zullen pas op grotere schaal woningen aansluiten op een warmtenet als de overstap betaalbaar is, stelt ING-sectorbankier Jan Willem Spijkman.

De kosten verlagen kan door het aantal aansluitingen op een warmtenet te verhogen. De onderzoekers stellen dat dit onder meer kan door te stimuleren dat meer woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) overstappen op een warmtenet. Ook kan het volgens ING helpen als huiseigenaren geen subsidies voor warmtepompen krijgen als in hun wijk een warmtenet wordt aangelegd.

Verder zou de overheid wat de onderzoekers betreft bestaande subsidieprogramma's voor warmtenetten moeten verbeteren. Daarnaast kan de overheid de investeringscapaciteit van woningcorporaties steunen door bijvoorbeeld de betaalbaarheid van wonen voor lage inkomens te verbeteren via inkomensbeleid.