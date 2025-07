Verkoop nieuwe personenauto's in EU sterk gedaald in juni

De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in juni sterk teruggevallen, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. In totaal werden ruim 1 miljoen auto's op kenteken gezet, 7,3 procent minder dan in juni 2024. De daling is toe te schrijven aan de afgenomen verkoop van benzine- en dieselauto's in de EU.

Zo werden in juni van dit jaar ruim 280.000 nieuwe benzinewagens verkocht, tegen meer dan 375.000 vorig jaar. Het aantal dieselauto's dat vorige maand op kenteken werd gezet, daalde van ruim 138.000 tot bijna 91.000.

De brancheorganisatie stelt dat fabrikanten zich zorgen maken over de "aanzienlijke" daling in het aantal nieuwe registraties. "Juist op een moment dat we al te maken hebben met een steeds onvoorspelbaarder handelsklimaat en andere bedreigingen voor onze concurrentiepositie", aldus de ACEA.

Voorzichtig

Hybride personenauto's, plug-inhybrides en volledig elektrische auto's werden juist meer verkocht. Vooral plug-inhybrides sloegen aan binnen de EU, waarvan in juni bijna 42 procent meer auto's werden verkocht. Van volledig elektrische auto's en hybridewagens werden respectievelijk 7,8 procent en 6,1 procent meer verkocht.

"Met een marktaandeel van iets meer dan 15 procent voor elektrische auto's zijn we nog ver verwijderd van grootschalige adoptie", meldt de ACEA in een toelichting. "Consumenten blijven duidelijk voorzichtig, en krachtigere maatregelen om de vraag te stimuleren blijven cruciaal om de transitie te versnellen."

Onder de elektrische automerken valt opnieuw Tesla op. De Amerikaanse fabrikant verkocht vorige maand bijna 40 procent minder auto's in de EU, ruim 20.000 in totaal. Deze trend is al langer gaande. Tesla heeft onder meer last van de ophef rond topman Elon Musk, die eerder als adviseur werkte voor de Amerikaanse president Donald Trump. Tesla heeft ook steeds meer concurrentie van automerken die goedkopere elektrische auto's op de markt brengen.