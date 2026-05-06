ING merkt dat klanten willen bezuinigen door hoge energieprijzen

AMSTERDAM (ANP) - De hoge energie- en brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zetten Nederlandse consumenten aan tot bezuinigen. Dat constateert ING, dat hierover eind maart en in april online vragen voorlegde aan klanten van de bank. Zes op de tien van de tienduizenden respondenten gaven aan hun uitgaven te willen temperen.

De uitkomsten van ING's Vraag van Vandaag-onderzoek wijzen uit dat slechts een klein deel van de ondervraagden verwacht van de oorlog zelf weinig te merken in de portemonnee. Het overgrote deel, namelijk 84 procent, beschouwde de hogere prijzen door het conflict als noemenswaardige financiële last voor het eigen huishouden.

Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan acht op de tien klanten gaven aan te verwachten nog drie maanden of langer hiermee te maken te hebben. Een meerderheid van 59 procent noemde de hogere prijzen aanleiding om zelf de hand op de knip te houden.

Zes op de tien consumenten die tegen ING zeiden te bezuinigen, doen dat naar eigen zeggen op andere zaken dan energie of brandstof. Ze kiezen er eerder voor om wat minder geld uit te geven aan horeca, vakanties of vrijetijdsbesteding. Op de "noodzakelijkere" boodschappen willen mensen minder graag beknibbelen.

ING constateert tot slot dat onder zijn klanten positief wordt gekeken naar steun vanuit de overheid. Zeven op de tien mensen uit de peiling prefereerden een vorm van overheidsingrijpen boven het uitblijven van overheidsbeleid. De mensen die voor overheidsingrijpen zijn, hebben volgens ING voorkeur voor gerichte steun voor de laagste inkomens.