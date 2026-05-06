Tweedeling koper en huurder op woningmarkt groeit, ziet ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - De tweedeling tussen kopers en huurders op de woningmarkt groeit, constateert ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens deskundigen van de bank is wonen de laatste jaren over de gehele linie beter betaalbaar geworden. Echter, vooral zittende huiseigenaren profiteren. Voor koopstarters en jonge huurders gaat dit minder op. In sommige regio's, vooral in de grote steden, gaan zij er juist op achteruit.

ABN AMRO becijfert dat het deel van het inkomen dat opgaat aan wonen bij huurders in de vrije sector met 28 tot 38 procent de laatste jaren structureel hoger is dan bij woningeigenaren. Bij de laatste groep vormen de woonlasten 20 tot 28 procent van het inkomen.

De huizenbezitters zagen het deel van hun inkomen dat ze kwijt zijn aan wonen tussen 2019 en 2025 ook duidelijk dalen, waardoor ze 2 tot 3 procent van het netto-inkomen aan andere dingen kunnen besteden. Wat meespeelt is dat huiseigenaren voordeel opbouwen doordat hun inkomens in de loop der jaren doorgaans stijgen terwijl hun hypotheeklasten relatief stabiel blijven.

Huurstijgingen en oplopende huizenprijzen

Tegelijkertijd worden vooral jonge huurders en koopstarters het slachtoffer van huurstijgingen en oplopende huizenprijzen. Koopstarters gingen er volgens cijfers van de bank daarom ook minder op vooruit. Starters in de grote steden zijn relatief meer gaan betalen. Bij huurders liggen de getallen iets anders, maar ook daar valt op dat jonge huurders slechter af zijn dan oudere huurders.

ABN AMRO ziet inkomensverschillen tussen de diverse groepen. "We zien dat er een aanzienlijk inkomensverschil bestaat tussen de vrije huursector en de koopmarkt. Hierdoor wordt de overstap van huren naar kopen steeds moeilijker", zegt ABN AMRO-econoom Mike Langen. "Starters moeten door de hoge huizenprijzen meer eigen vermogen meenemen."

Hij merkt verder op dat jongere kopers en huurders hun "ogenschijnlijk stabiele of dalende woonlasten" alleen maar realiseren doordat ze gemiddeld kleiner zijn gaan wonen. "Als rekening wordt gehouden met woonoppervlakte, betalen zij juist steeds meer per vierkante meter."