ING profiteert van hogere rente, maar schrapt banen bij zakenbank

AMSTERDAM (ANP) - ING gaat wereldwijd vierhonderd banen schrappen bij zijn zakenbank. Het financiële concern wil die divisie wat afslanken, maakte het donderdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Dat moet het volgens topman Steven van Rijswijk ook eenvoudiger maken voor klanten om zaken te doen met de bank.

Uit de cijfers bleek dat ING profiteert van de hogere rentes van de laatste tijd. Dat maakt het voor de bank mogelijk meer rentes te ontvangen op leningen, terwijl ING zijn spaarrentes niet evenredig heeft opgeschroefd. De basisspaarrente in Nederland heeft de bank al sinds april vorig jaar niet meer verhoogd.

Zo wist ING zijn rente-inkomsten in het derde kwartaal met 15 procent op te krikken. Onder de streep hield de bank mede daardoor bijna 1,9 miljard euro winst over, tegen een kleine 1,8 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Al met al was het volgens Van Rijswijk een sterk kwartaal voor de bank "in een tijd van aanhoudende geopolitieke onzekerheid en volatiliteit, en terwijl het vertrouwen van consumenten en bedrijven onder druk staat".

Rentebeleid

De topman wijst ook op een verdere groei van het klantenbestand en een aandikkende hypotheekportefeuille. Ook merkte ING dat meer klanten gingen beleggen. De bank staat er naar eigen inschatting goed genoeg voor om weer geld naar de aandeelhouders te laten terugvloeien. Dit gaat om 250 miljoen euro aan dividend en een aandeleninkoopprogramma tot bijna 1,7 miljard euro.

De oplopende rentes hangen samen met het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die besloot vorige maand tot de tweede renteverhoging dit jaar. Daarmee probeert de centrale bank de oplopende inflatie door de Iranoorlog te bestrijden.

Promotiecampagnes

De grote Nederlandse banken zijn doorgaans terughoudend met het laten stijgen van de spaarrente. Van Rijswijk wijst er echter op dat ING wel hogere spaarrentes is gaan rekenen op bijvoorbeeld termijndeposito's. Ook heeft de bank volgens hem verschillende promotiecampagnes gehad met hogere rentes en klanten kunnen tegenwoordig aanspraak maken op een hogere spaarrente als ze kiezen voor een uitgebreider betaalpakket.

Bij ING werken meer dan 60.000 mensen. In maart zei de bank al te verwachten dit jaar wereldwijd zo'n 1250 banen te schrappen. Vooral op afdelingen voor klantenonderzoek en aanverwante activiteiten dacht ING met minder mensen verder te kunnen, mede doordat er meer met kunstmatige intelligentie (AI) gedaan kan worden. De nieuwe banenreductie valt in 2027 en komt hier dus bovenop.