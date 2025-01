ING rekent op meer nieuwbouwwoningen en herstel bouwproductie

AMSTERDAM (ANP) - De aanwas van nieuwbouwwoningen in Nederland trekt dit jaar waarschijnlijk aan, al blijft bijvoorbeeld een tekort aan bouwgrond de woningbouw nog wel in de weg zitten. Dit verwachten economen van ING in een nieuw rapport. De deskundigen denken dat ook de bouwproductie als geheel in 2025 herstel laat zien, na een kortstondige dip vorig jaar.

Voor 2025 rekent de bank op circa 73.000 nieuwbouwwoningen ten opzichte van 68.000 vorig jaar. "Veel signalen staan in de woningbouw op groen", stellen de economen. "Hogere lonen en de iets lagere rente zorgen ervoor dat consumenten weer meer kunnen lenen om een huis te kopen. Verkopen van nieuwbouw nemen dan ook toe en dat is ook te zien in de orderboeken van woningbouwers die naar recordhoogte zijn gestegen. Ook groeien de omzetten bij projectontwikkelaars weer flink."

De kenners bij ING denken wel dat de verdere groei van de woningbouw voorlopig "gematigd" zal zijn doordat het aanbod maar beperkt kan stijgen door "structurele bottlenecks". Daarmee doelen ze op een tekort aan bouwgrond, maar ook op de financiële haalbaarheid, complexe langdurige projectontwikkeling en juridische vertragingen. Het feit dat het stroomnet steeds voller raakt, speelt eveneens een rol. Daardoor dreigen nieuwe woonwijken niet op het elektriciteitsnetwerk te kunnen worden aangesloten.

Berekening kabinetsplannen

In Nederland is al langer sprake van een woningtekort. Het kabinet zei eerder al er structureel 100.000 woningen per jaar bij te willen krijgen. Dat kan door volledig nieuwe woningen te bouwen, maar ook door het splitsen van bestaande huizen.

Bij ING wordt dit jaar voor de bouwproductie als geheel gerekend op een plus van 1,5 procent. Vorig jaar was sprake van circa 3 procent krimp, wat de eerste krimp was in de bouw sinds 2013. Volgens de bank wordt het herstel vooral gedreven door de nieuwbouw van woningen. Het financiële concern ziet de investeringen in bedrijfsgebouwen nog wel onder druk staan. "Door de kwakkelende economische groei hebben veel bedrijven overcapaciteit. Daarnaast zorgt de onzekere geopolitieke situatie ervoor dat ondernemers investeringen in nieuwe bedrijfspanden uitstellen."

Verbeterde winsten verwacht

Ondanks de krimp van de bouwproductie en stijgende loonkosten, wisten de meeste bouwbedrijven hun bedrijfsresultaten vorig jaar toch te verbeteren, ziet ING ook. Dat zou komen doordat zij de verkoopprijzen beperkt konden verhogen en materialen marginaal goedkoper werden. De economen denken dat de winsten in de bouwsector dit jaar verder kunnen verbeteren.