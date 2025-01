Zware aardbeving in Tibet, gevoeld in Kathmandu

KATHMANDU/SHIGATSE (ANP/AFP/RTR) - In de buurt van de Tibetaanse stad Shigatse heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zware aardbeving plaatsgevonden. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS gaat het om een beving met een kracht van 7.1 op ongeveer tien kilometer diepte.

Verslaggevers van persbureau AFP melden dat de beving tot in de Nepalese hoofdstad Kathmandu, zo'n vierhonderd kilometer ten zuidwesten van Shigatse, werd gevoeld.

Op de grens van Tibet en Nepal ligt de Mount Everest in de Himalaya. De berg is via twee routes te beklimmen, zuidelijk via Nepal en noordelijk via Tibet.

Het zuidwesten van China wordt vaker geteisterd door aardbevingen. In 2008 werd er in de Chinese provincie Sichuan een beving met een magnitude van 7.9 gemeten, die meer dan 80.000 mensen het leven kostte.