ING schikt Belgische witwaszaak voor 1,6 miljoen euro

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 11:09
BRUSSEL (ANP/BELGA) - ING schikt de Belgische witwaszaak rond oud-politicus Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro. Dat heeft het Brusselse parket naar buiten gebracht.
In april vorig jaar deed de Belgische centrale bank aangifte tegen ING België voor mogelijke medeplichtigheid aan witwassen van geld. Het Brusselse parket begon eveneens een onderzoek om na te gaan waarom de bank eerder geen melding had gemaakt van 245 contante stortingen en 779 e-Lotto-overschrijvingen van Reynders, een voormalig Eurocommissaris. Daarmee was in totaal ruim 1 miljoen euro gemoeid.
