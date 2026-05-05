Zelensky: meer middellangeafstandsaanvallen, drones en robots

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 10:58
KYIV (ANP) - Oekraïne heeft de voorbije maand het aantal middellangeafstandsaanvallen op Rusland verdubbeld, en is van plan om die aanvallen te blijven opvoeren. Dat schrijft president Volodymyr Zelensky op X. Hij zegt ook dat de productie van drones en robots, zoals autonome karretjes voor op het slagveld, de komende tijd verder verhoogd wordt.
In april heeft Oekraïne volgens Zelensky dubbel zoveel aanvallen uitgevoerd over 20 kilometer of meer als in maart. "En er zullen er nog meer komen. Dit gebied heeft prioriteit", zo schrijft hij. Absolute aantallen noemt hij niet, en hij zegt ook niets over het effect van die aanvallen. Wel stelt hij dat in april 35.000 Russen zijn gedood of ernstig verwond.
"Het is absoluut essentieel om het aantal robotische missies te verhogen", schrijft de president verder. Hij schrijft dat onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, in april ruim 10.000 logistieke en evacuatiemissies gereden hebben. Zelensky zegt dat aan het front "veel meer van dit soort werk" nodig is.
