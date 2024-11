Opnieuw rustig op door staking ProRail getroffen stations

ZWOLLE (ANP) - Opnieuw blijken reizigers goed op de hoogte van de staking bij ProRail, waardoor vrijdagochtend in het noorden en oosten geen treinen rijden. Een woordvoerder van de NS laat weten dat het erg rustig is op de stations Zwolle, Arnhem en Groningen. Dat was ook het geval op stations elders in het land tijdens eerdere stakingen de afgelopen tijd.

"Normaal is het op dit tijdstip druk, maar nu is het heel rustig", aldus de NS-woordvoerder vanaf station Zwolle. Zij spreekt van een enkele reiziger die niet op de hoogte bleek van de staking, die tot 09.00 uur duurt. Ook op Groningen is het rustig, en hetzelfde geldt voor Arnhem. Daar zou sprake zijn van enkele reizigers die niet wisten dat de treinen er niet rijden door de staking.