ING voert winst op en kondigt nieuwe aandeleninkoop aan

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft zijn winst in de eerste drie maanden van het jaar opgevoerd. De bank ziet ruimte om voor 1 miljard euro aandelen in te kopen, waar aandeelhouders profijt van hebben. Volgens topman Steven van Rijswijk gaat het ondanks de geopolitieke en macro-economische onzekerheid goed met de bank.

De rente-inkomsten gingen met 12 procent omhoog. Ook bijvoorbeeld de baten uit commissies liepen op. Onder de streep bleef uiteindelijk bijna 1,6 miljard euro winst over. Dat is een kleine 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Van Rijswijk stipt aan dat het aantal klanten dat ING als primaire bank gebruikt verder is toegenomen, vooral in Duitsland, Polen en Spanje. Het aantal actieve klanten met beleggingsproducten is daarbij met 116.000 gestegen.

"Op basis van de huidige aannames en scenario's liggen we op koers om onze bijgestelde verwachtingen te behalen zoals gecommuniceerd tijdens onze jaarresultaten van 2025", aldus Van Rijswijk in een toelichting.