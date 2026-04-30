Brand militair terrein 't Harde 'helaas niet kleiner geworden'

door Redactie
donderdag, 30 april 2026 om 7:39
bijgewerkt om donderdag, 30 april 2026 om 7:58
De uitzonderlijk grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Gelderse 't Harde is de afgelopen nacht "helaas niet kleiner geworden", meldde een woordvoerder van de veiligheidsregio donderdagochtend. "Vannacht is de brandweer bezig geweest met het beheersen en het bewaken van het vuur. De aankomende uren zijn cruciaal: de wind rukt aan, waardoor weer meer rook- en stankoverlast mogelijk is."
Donderdagochtend zijn tussen de honderd en honderdvijftig brandweermensen bezig met het blussen van de brand, die woensdagmiddag uitbrak. De woordvoerder zegt dat het getroffen gebied groot is, met daarin verschillende brandhaarden. Zij waarschuwt ervoor dat de stankoverlast in de omgeving weer kan toenemen. In Nunspeet en omliggende gebieden geldt al uren een NL-Alert.
