ING: voorlopig geen daling huizenprijzen, ondanks stijgende rente

AMSTERDAM (ANP) - Hoewel het aantal te koop staande woningen in Nederland groeit en de hypotheekrentes oplopen, zullen de huizenprijzen voorlopig niet dalen. Dat concludeert ING in een rapport over de woningmarkt. "Daarvoor is de koopmarkt nog altijd te krap."

Toch verwacht de onderzoekstak van de bank dat de huizenprijzen tot eind volgend jaar maar beperkt stijgen: met 2,5 procent dit jaar en slechts 1 procent volgend jaar. Daarmee stelt ING zijn eerdere verwachting van juli licht naar beneden bij.

De economen merken ook op dat het aantal woningen dat te koop staat oploopt. "In vijf jaar tijd is het aanbod bij NVM-makelaars meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000 te koop staande woningen. Ondanks het recordaantal woningverkopen komen er momenteel meer woningen op de markt dan er worden verkocht", aldus de bank.

Steden

In en rondom stedelijke gebieden neemt het aanbod vooral toe door de verkoop van huurwoningen door beleggers. Dat komt doordat het door belastingmaatregelen van de overheid voor investeerders nog nauwelijks rendabel is om woningen te verhuren. Vorig jaar werden naar schatting zo'n 40.000 huurwoningen verkocht. Dat is ongeveer 1 op 6 van het totaal aantal bestaande woningverkopen in Nederland. In de grote vier steden was dat zelfs 1 op 3.

In landelijke gebieden en aan de randen van Nederland komt het extra aanbod vooral van ouderen die steeds meer woningen te koop zetten. Ook vakantiewoningen worden steeds vaker te koop gezet, als gevolg van ongunstige belastingmaatregelen.

Vraag

Dat het aantal te koop staande woningen oploopt, is volgens ING best bijzonder. Sinds het begin van deze eeuw gebeurde dat slechts twee keer eerder. Tussen 2000 en 2005 gebeurde dit door een afkoelende economie. De tweede periode was van 2008 tot 2013 en volgde na de financiële crisis. "Door de recessie, oplopende werkloosheid en strengere leennormen nam de vraag naar koopwoningen sterk af."

De vraag naar koopwoningen wordt nu vooral geremd door de stijgende hypotheekrente. De gemiddelde aangeboden hypotheekrente voor een annuïteitenhypotheek met Nationale Hypotheek Garantie en een rentevaste periode van tien jaar staat nu op 4,4 procent. Dat is flink hoger dan de 3,6 procent een jaar eerder. Daarmee zijn de maandlasten voor kopers nu ongeveer 6 procent hoger. "De hogere rentes verslechteren de betaalbaarheid en drukken de maximale leencapaciteit", aldus ING.