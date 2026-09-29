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Hegseth wil nog minder topofficieren in top krijgsmacht VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 23:59
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth kondigt naar verwachting binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20 procent wordt verminderd. Dat meldde Fox News eerder op dinsdag en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post.
De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders - van generaals en admiraals tot vlagofficieren.
Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Eind augustus stapte de minister van het Leger, Dan Driscoll, op uit onvrede over Hegseths hervormingen.
Hegseth diende jarenlang als officier in het middenkader bij de National Guard en werd naar Afghanistan en Irak gezonden. In die periode ontwikkelde hij volgens The Washington Post een kritisch beeld van de cultuur en het leiderschap binnen de krijgsmacht. In een speech vorig jaar voor de legertop sprak hij nog smalend over de "dikke generaals en admiraals in het Pentagon".
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