Vrouwen die regelmatig hasj of wiet gebruiken, lopen mogelijk een groter risico op vruchtbaarheidsproblemen dan gedacht. Hasj is - net als alcohol - helemaal niet ongevaarlijk, zo blijkt op nieuw.

Uit onderzoeken naar het endocannabinoïde systeem (Het endocannabinoïde systeem (ECS) is een neuromodulerend netwerk dat een belangrijke rol speelt in het regelen van de fysiologische homeostase in het lichaam) blijkt dat THC , de werkzame stof in cannabis , de hormoonhuishouding kan verstoren die nodig is voor een normale eisprong . Een overzichtsartikel concludeert dat cannabisgebruik de afgifte van GnRH kan remmen, het signaalhormoon uit de hersenen dat de eierstokken aanstuurt, en zo de kans op bevruchting vermindert. Andere studies leggen een verband tussen cannabis en verstoorde menstruele cycli, veranderingen in reproductieve hormonen en hogere risico’s op problemen in de vroege zwangerschap.

Nieuwe aanwijzingen uit ivf-klinieken

In een recente studie met vrouwen in ivf-behandeling bleken patiënten met THC in het follikelvocht minder genetisch gezonde embryo’s (euploïden) te hebben dan vergelijkbare vrouwen zonder THC. De onderzoekers schrijven dat “THC-positive patients exhibit significantly lower embryo euploid rates than their matched controls”, wat wijst op een mogelijk direct effect op de eicelkwaliteit. Bewijs is nog niet sluitend, maar de trend is duidelijk genoeg dat deskundigen afraden om cannabis te gebruiken als je zwanger wilt worden of zwanger bent

Voorzichtige conclusies

Wetenschappelijke organisaties benadrukken daarom voorzichtigheid: cannabis kan vrouwelijke vruchtbaarheid aantasten, al is niet bij elke gebruikster duidelijk hoe sterk dat effect is. (je kunt mazzel hebben) Gynaecologen en volksgezondheidsdiensten adviseren vrouwen die een kinderwens hebben om helemaal te stoppen met hasj en wiet, net zoals met alcohol en tabak.

De schadelijke gevolgen van THC