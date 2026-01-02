ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van hasj kan je als vrouw onvruchtbaar worden (+ 7 andere schadelijke gevolgen van THC)

gezondheid
door Ans Vink
vrijdag, 02 januari 2026 om 14:54
97903399_m
Vrouwen die regelmatig hasj of wiet gebruiken, lopen mogelijk een groter risico op vruchtbaarheidsproblemen dan gedacht. Hasj is - net als alcohol - helemaal niet ongevaarlijk, zo blijkt op nieuw.
Uit onderzoeken naar het endocannabinoïde systeem (Het endocannabinoïde systeem (ECS) is een neuromodulerend netwerk dat een belangrijke rol speelt in het regelen van de fysiologische homeostase in het lichaam) blijkt dat THC, de werkzame stof in cannabis, de hormoonhuishouding kan verstoren die nodig is voor een normale eisprong. Een overzichtsartikel concludeert dat cannabisgebruik de afgifte van GnRH kan remmen, het signaalhormoon uit de hersenen dat de eierstokken aanstuurt, en zo de kans op bevruchting vermindert. Andere studies leggen een verband tussen cannabis en verstoorde menstruele cycli, veranderingen in reproductieve hormonen en hogere risico’s op problemen in de vroege zwangerschap.
Nieuwe aanwijzingen uit ivf-klinieken
In een recente studie met vrouwen in ivf-behandeling bleken patiënten met THC in het follikelvocht minder genetisch gezonde embryo’s (euploïden) te hebben dan vergelijkbare vrouwen zonder THC. De onderzoekers schrijven dat “THC-positive patients exhibit significantly lower embryo euploid rates than their matched controls”, wat wijst op een mogelijk direct effect op de eicelkwaliteit. Bewijs is nog niet sluitend, maar de trend is duidelijk genoeg dat deskundigen afraden om cannabis te gebruiken als je zwanger wilt worden of zwanger bent
Voorzichtige conclusies
Wetenschappelijke organisaties benadrukken daarom voorzichtigheid: cannabis kan vrouwelijke vruchtbaarheid aantasten, al is niet bij elke gebruikster duidelijk hoe sterk dat effect is. (je kunt mazzel hebben) Gynaecologen en volksgezondheidsdiensten adviseren vrouwen die een kinderwens hebben om helemaal te stoppen met hasj en wiet, net zoals met alcohol en tabak.

De schadelijke gevolgen van THC

  • Aantasting van kortetermijngeheugen, concentratie en leervermogen, vooral bij veel en jong beginnen met gebruiken.
  • Verhoogde kans op angst, paranoia, somberheid en (vooral bij kwetsbaren) psychotische klachten zoals wanen en hallucinaties.
  • Ontwikkeling van afhankelijkheid/verslaving met sociale en beroepsmatige problemen als mogelijk gevolg.
  • Lichamelijke effecten zoals verhoogde hartslag, bloeddrukschommelingen, duizeligheid en flauwvallen, risicovoller bij hart- en vaatziekten.
  • Schade aan longen en luchtwegen bij roken (meer slijm, hoesten, bronchitis-achtige klachten, mogelijk verhoogd kankerrisico, vooral in combinatie met tabak).
  • Mogelijke vermindering van vruchtbaarheid en hormonale verstoringen bij langdurig en zwaar gebruik.
  • Bij jongeren: verstoring van de ontwikkeling van de hersenen, met blijvende achteruitgang in geheugen en cognitieve functies als mogelijk gevolg.

Lees ook

Cannabisgebruik tast werkgeheugen aan, ook lang nadat je bent gestoptCannabisgebruik tast werkgeheugen aan, ook lang nadat je bent gestopt
Jong en je blowt graag? Onderzoek toont verontrustend verband tussen cannabisgebruik en hartproblemen bij jongerenJong en je blowt graag? Onderzoek toont verontrustend verband tussen cannabisgebruik en hartproblemen bij jongeren
Duitsland overweegt legalisering cocaïne na cannabisDuitsland overweegt legalisering cocaïne na cannabis
Hoe moderne cannabis het risico op psychose enorm vergrootHoe moderne cannabis het risico op psychose enorm vergroot
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 514256263

Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

ANP-546090635

Waarom de ayatollahs in Iran nu wankelen

Scherm­afbeelding 2026-01-02 om 06.42.11

Dankzij Yesilgoz zal er supersnel een kabinet zijn

ANP-546115217

"Collega’s hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt"

ANP-543104616

Zit je vast in een verhaal dat niet meer bij je past? Zo breng je daar verandering in

anp020126065 1

Twee tieners doodgeschoten in Amsterdam

Loading