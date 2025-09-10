ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inspectie: niet alle autodealers geven informatie over verbruik

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 11:43
anp100925121 1
DEN HAAG (ANP) - Niet alle autodealers geven consumenten voldoende informatie over het verbruik en de uitstoot van auto's, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek. De inspectie controleerde bij 127 autodealers of zij mensen informeren over brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie van de auto en de CO2-uitstoot.
Vijftig van die dealers gaven geen informatie over bijvoorbeeld het energielabel van een auto. "Hierdoor wordt het voor consumenten moeilijker om bewust te kiezen voor een zuinigere en schonere auto", legt de inspectie uit. De autohandelaren hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen. Na een tweede controle kreeg één dealer een last onder dwangsom opgelegd, om de handelaar ertoe te bewegen zich aan de regels te houden.
Autodealers zijn wettelijk verplicht om bij auto's informatie te tonen over verbruik en uitstoot. De inspectie voerde het onderzoek naar de handelaren uit in 2024 en het eerste kwartaal van 2025.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading