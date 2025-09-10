Kernenergie en aardgas behouden status als duurzame investering

LUXEMBURG (ANP) - Investeringen in kernenergie en aardgas behouden in de EU hun status als "duurzaam". De Europese rechter in Luxemburg heeft bezwaren van Oostenrijk daartegen verworpen. Volgens het hof kunnen kernenergie en aardgas "onder bepaalde voorwaarden substantieel bijdragen" aan het tegengaan van klimaatverandering.

Dat is precies het standpunt van de Europese Commissie. Die gaf kernenergie en aardgas een plek op de zogeheten taxonomie voor duurzame activiteiten. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Hoewel bij de verbranding van gas CO2 vrijkomt, wordt het op de lijst gezien als minder vervuilende "transitiebrandstof", die de komende jaren steenkool kan vervangen. Bij kernenergie is het voordeel dat kerncentrales geen broeikasgassen uitstoten. Ze produceren echter wel radioactief afval, had Oostenrijk onder meer aangevoerd.

Het hof oordeelt nu dat het dagelijks bestuur van de EU "op goede gronden" tot zijn standpunten is gekomen. Oostenrijk noemt dat "zeer jammerlijk".