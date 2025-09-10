ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Facebook en TikTok komen niet onder Europese toezichtskosten uit

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 11:40
anp100925120 1
LUXEMBURG (ANP) - Facebook, Instagram en TikTok moeten voorlopig blijven betalen voor de kosten die gepaard gaan met het handhaven van Europese wetgeving voor digitale platforms. De op een na hoogste rechter van de Europese Unie ging weliswaar mee in de klachten van socialemediaplatforms over fouten in de wetgeving die deze toezichtskosten regelt. Maar de fouten waren niet ernstig genoeg om de bijdrage van Facebook-moeder Meta en TikTok direct te schrappen, meldt het Gerecht van de EU.
Meta en TikTok verzetten zich tegen de bijdragen die ze de Europese Commissie moeten betalen voor het handhaven van de Wet inzake digitale diensten (DSA). Die Europese wet regelt bijvoorbeeld dat grote digitale platforms actie moeten ondernemen tegen illegale berichten en consumenten voldoende beschermen.
Volgens Meta en TikTok moeten ze voor het toezicht een bedrag betalen dat neerkomt op 0,05 procent van hun wereldwijde winst. Ze waren het niet eens met de manier waarop Brussel die kosten berekent.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading