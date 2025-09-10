Facebook en TikTok komen niet onder Europese toezichtskosten uit

LUXEMBURG (ANP) - Facebook, Instagram en TikTok moeten voorlopig blijven betalen voor de kosten die gepaard gaan met het handhaven van Europese wetgeving voor digitale platforms. De op een na hoogste rechter van de Europese Unie ging weliswaar mee in de klachten van socialemediaplatforms over fouten in de wetgeving die deze toezichtskosten regelt. Maar de fouten waren niet ernstig genoeg om de bijdrage van Facebook-moeder Meta en TikTok direct te schrappen, meldt het Gerecht van de EU.

Meta en TikTok verzetten zich tegen de bijdragen die ze de Europese Commissie moeten betalen voor het handhaven van de Wet inzake digitale diensten (DSA). Die Europese wet regelt bijvoorbeeld dat grote digitale platforms actie moeten ondernemen tegen illegale berichten en consumenten voldoende beschermen.

Volgens Meta en TikTok moeten ze voor het toezicht een bedrag betalen dat neerkomt op 0,05 procent van hun wereldwijde winst. Ze waren het niet eens met de manier waarop Brussel die kosten berekent.