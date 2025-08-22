ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Intel bevestigt deal met regering-Trump

Economie
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 23:49
anp220825230 1
SANTA CLARA (ANP/RTR) - Intel heeft een overeenkomst bereikt met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump voor een belang van ongeveer 10 procent in de chipfabrikant. Dat bevestigen de twee partijen nadat meerdere media daar deze week al over berichtten. De Amerikaanse overheid gaat een bedrag van 8,9 miljard dollar investeren in de chipfabrikant.
"President Trumps focus op Amerikaanse chipproductie stimuleert historische investeringen in een vitale industrie die van integraal belang is voor de economische en nationale veiligheid van het land", schrijft de topman van Intel, Lip-Bu Tan in een verklaring. "We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat de president en de regering in Intel hebben gesteld, en we kijken ernaar uit om samen te werken aan het bevorderen van het Amerikaanse technologie- en productieleiderschap."
De Amerikaanse regering wil met de overeenkomst het bedrijf nieuw leven inblazen, omdat het volgens president Trump "is achtergebleven" in vergelijking met concurrenten in de chipindustrie.
Vorig artikel

Brekelmans: nu geen nationale boycot van illegale nederzettingen

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee