Intel bevestigt deal met regering-Trump

SANTA CLARA (ANP/RTR) - Intel heeft een overeenkomst bereikt met de regering van de Amerikaanse president Donald Trump voor een belang van ongeveer 10 procent in de chipfabrikant. Dat bevestigen de twee partijen nadat meerdere media daar deze week al over berichtten. De Amerikaanse overheid gaat een bedrag van 8,9 miljard dollar investeren in de chipfabrikant.

"President Trumps focus op Amerikaanse chipproductie stimuleert historische investeringen in een vitale industrie die van integraal belang is voor de economische en nationale veiligheid van het land", schrijft de topman van Intel, Lip-Bu Tan in een verklaring. "We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat de president en de regering in Intel hebben gesteld, en we kijken ernaar uit om samen te werken aan het bevorderen van het Amerikaanse technologie- en productieleiderschap."

De Amerikaanse regering wil met de overeenkomst het bedrijf nieuw leven inblazen, omdat het volgens president Trump "is achtergebleven" in vergelijking met concurrenten in de chipindustrie.