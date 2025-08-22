ECONOMIE
Brekelmans: nu geen nationale boycot van illegale nederzettingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 23:17
anp220825228 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet ziet een nationaal verbod op import uit illegale Israëlische nederzettingen nu niet zitten. Ruben Brekelmans (VVD), waarnemend minister van Buitenlandse Zaken, wil eerst op Europees niveau kijken of overeenstemming over een boycot mogelijk is. Als dat niet het geval is, wil hij "overwegen om met een groep gelijkgezinde landen op nationaal niveau die maatregelen te nemen".
In het debat over de humanitaire noodsituatie in Gaza kwamen vrijdag de twee moties over importverboden ter sprake. Een motie van Jan Paternotte (D66) vraagt direct om een Nederlands verbod op import, verkoop en promotie van goederen uit de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Paternotte wil dat het kabinet tegelijkertijd op een boycot op EU-niveau inzet. Eric van der Burg (VVD) stelde een andere volgorde voor: eerst op Europees niveau kijken maar nationale wetgeving "als alternatief te overwegen".
Brekelmans sloot zich aan bij de motie van zijn partijgenoot Van der Burg. "Ondertussen zitten we niet stil", zei de minister meermaals. Hij wil alvast "kijken wat praktisch nodig is", bijvoorbeeld om welke nederzettingen het gaat.
