Kabinet wil wapens in Israël kunnen blijven kopen

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 2:03
DEN HAAG (ANP) - Nederland wil wapens kunnen blijven kopen in Israël. Een verbod zou leiden tot "grote problemen" voor de operationele gereedheid van Defensie, zei waarnemend minister Ruben Brekelmans van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. Een deel van de Kamer pleit al langer voor een verbod op import van wapens uit Israël vanwege de situatie in de Gazastrook.
Volgens Brekelmans is er geen alternatief voor het Israëlische materieel. Bovendien gaat het vaak om langjarige contracten, zei hij. Dan moet er bijvoorbeeld nieuwe munitie, reserveonderdelen of upgrades worden aangeschaft voor de wapens. Defensie heeft de afgelopen jaren voor vele miljoenen aan wapens gekocht in Israël, hoewel er volgens Brekelmans altijd eerst wordt gekeken of de wapens vanuit Europa geleverd kunnen worden.
Onder meer GroenLinks-PvdA en Volt willen een verbod op wapenaankopen. Het gaat er dan volgens Kati Piri (GroenLinks-PvdA) niet om bestaande contracten open te breken, maar om geen nieuwe orders te plaatsen. "Walgelijk" noemde Laurens Dassen (Volt) het standpunt van het kabinet. Volgens hem testen Israëlische wapenfabrikanten hun spullen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Bovendien stelde hij dat er wel degelijk alternatieven zijn.
