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Intel investeert 5 miljard euro extra in Ierse chipfabrieken

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 20:08
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DUBLIN (ANP/AFP) - Het Amerikaanse chipconcern Intel gaat 5 miljard euro extra investeren in Ierland om de productie van geavanceerde processors uit te breiden. Het bedrijf wil daarmee inspelen op de groeiende vraag die wordt aangewakkerd door kunstmatige intelligentie (AI). De investering moet Ierland maken tot "een leidend Europees productiecentrum".
Daarnaast draagt de investering volgens het bedrijf bij aan de ambitie van de EU om technologisch onafhankelijker te worden door meer geavanceerde chips binnen Europa te produceren. Intel maakt chips die gebruikt worden in onder meer datacenters en voor zware computerberekeningen.
De investering moet de bestaande productie uitbreiden en de afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling versterken. Intel investeert al sinds het begin van de jaren negentig in Ierland. Het bedrijf heeft er inmiddels tientallen miljarden dollars geïnvesteerd en biedt werk aan bijna 5000 mensen bij zijn fabrieken en onderzoeksfaciliteiten.
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