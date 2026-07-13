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Gemeente: dagopvang Ter Apel is niet genoeg bij toename instroom

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 19:58
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TER APEL (ANP) - Het is op zich een goede zaak dat nieuwe asielzoekers straks tijdelijk in een leegstaand kantoorpand in Ter Apel kunnen wachten tot er plek voor ze is, vindt Westerwolde. Maar de Groningse gemeente waar het aanmeldcentrum in ligt, is ook bang dat de nieuwe locatie niet toereikend is als de instroom van asielzoekers weer toeneemt.
De dagopvang wordt woensdag in gebruik genomen. Het Rode Kruis helpt de vluchtelingen dan weer. De hulporganisatie was daarmee gestopt omdat vrijwilligers niet meer veilig konden werken in Ter Apel. Dat kwam onder meer door agressie van mannen die weinig kans maken op asiel. Die incidenten gebeurden op het grasveld voor de hekken van de asielopvang.
Westerwolde noemt het "zorgelijk dat een grote groep overlastgevende asielzoekers nog steeds in Ter Apel verblijft". De gemeente vindt dat die groep beter over het land had moeten worden gespreid. "Dat zou de situatie in en bij het aanmeldcomplex beter beheersbaar hebben gemaakt."
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